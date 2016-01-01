Кровавое завещание (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро родственников собираются в доме Дэвида Харриса, чтобы прочесть завещание своего ненавистного отца. В дом доставляют посылку - старую антикварную коробку, в которой оказываются специальные вещи, по одному для каждого. Вскоре череда смертей заставляет Дэвида понять: если не решить голо�воломку дьявольской коробки, он навсегда останется погребенным в этом доме вместе с остальными.



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