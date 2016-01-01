Кровавое завещание (фильм, 2016) смотреть онлайн
5.22016, Blood Will aka Unwilling
Триллеры, Ужасы81 мин18+
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Сюжет
Пятеро родственников собираются в доме Дэвида Харриса, чтобы прочесть завещание своего ненавистного отца. В дом доставляют посылку - старую антикварную коробку, в которой оказываются специальные вещи, по одному для каждого. Вскоре череда смертей заставляет Дэвида понять: если не решить голо�воломку дьявольской коробки, он навсегда останется погребенным в этом доме вместе с остальными.
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Информация
Рейтинг
4.3 IMDb
- ДХРежиссёр
Джонатан
Хип
- ДЛАктёр
Дэвид
Липпер
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- БУАктриса
Бри
Уильямсон
- РРАктёр
Роберт
Раслер
- ОХАктриса
Остин
Хигсмит
- ДТАктёр
Джейк
Томас
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- ЛТАктриса
Леви
Трэн
- ДХСценарист
Джонатан
Хип
- ДЛСценарист
Дэвид
Липпер
- ФМСценарист
Фил
Мортон
- ДВПродюсер
Джулия
Верден
- ШАПродюсер
Шон
Акоста
- ДБХудожница
Джейми
Бон
- ДСОператор
Дэвид
Стамп