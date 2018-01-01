Wink
Крепость
Актёры и съёмочная группа фильма «Крепость»

Режиссёры

Стюарт Гордон

Stuart Gordon
Режиссёр

Актёры

Кристофер Ламберт

Christopher Lambert
АктёрJohn Henry Brennick
Алан Зитнер

Alan Zitner
АктёрClaustrophobic Prisoner
Линкольн Килпэтрик

Lincoln Kilpatrick
АктёрAbraham
Кертвуд Смит

Kurtwood Smith
АктёрPrison Director Poe
Вернон Уэллс

Vernon Wells
АктёрMaddox

Сценаристы

Трой Нейборс

Troy Neighbors
Сценарист
Дэвид Венейбл

David Venable
Сценарист
Стивен Файнберг

Steven Feinberg
Сценарист

Продюсеры

Ирен Добсон

Irene Dobson
Продюсер
Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Грэхэм Бурк

Graham Burke
Продюсер
Грег Кут

Greg Coote
Продюсер

Художники

Терри Райан

Terry Ryan
Художник
Саймон Мартон

Simon Murton
Художник
Дэвид Коппинг

David Copping
Художник

Монтажёры

Тим Уэллберн

Tim Wellburn
Монтажёр

Композиторы

Фредерик Тальгорн

Frédéric Talgorn
Композитор