Крепость (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Fortress
Фантастика, Боевик16+
О фильме
2017 год. Жизнь на Земле стала тяжела и жестока. Природные ресурсы на исходе, а население чудовищно увеличилось. Результат всего этого — строгий режим и новый закон о том, что женщина может иметь только одного ребенка. После смерти первенца, Бренник и его жена Карен нарушают закон и ждут рождения второго ребенка. Их заключают в Крепость, самую изощренную тюрьму с максимальной степенью защиты, из которой еще никому не удавалось выбраться. Подвергнутый чудовищным пыткам, Бренник решает бежать любой ценой.
СтранаАвстралия
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал, Триллер
Рейтинг
- СГРежиссёр
Стюарт
Гордон
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- АЗАктёр
Алан
Зитнер
- ЛКАктёр
Линкольн
Килпэтрик
- Актёр
Кертвуд
Смит
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- ТНСценарист
Трой
Нейборс
- ДВСценарист
Дэвид
Венейбл
- СФСценарист
Стивен
Файнберг
- ИДПродюсер
Ирен
Добсон
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ГБПродюсер
Грэхэм
Бурк
- ГКПродюсер
Грег
Кут
- ТРХудожник
Терри
Райан
- СМХудожник
Саймон
Мартон
- ДКХудожник
Дэвид
Коппинг
- ТУМонтажёр
Тим
Уэллберн
- ФТКомпозитор
Фредерик
Тальгорн