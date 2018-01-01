Крепость (фильм, 1992) смотреть онлайн

2017 год. Жизнь на Земле стала тяжела и жестока. Природные ресурсы на исходе, а население чудовищно увеличилось. Результат всего этого — строгий режим и новый закон о том, что женщина может иметь только одного ребенка. После смерти первенца, Бренник и его жена Карен нарушают закон и ждут рождения второго ребенка. Их заключают в Крепость, самую изощренную тюрьму с максимальной степенью защиты, из которой еще никому не удавалось выбраться. Подвергнутый чудовищным пыткам, Бренник решает бежать любой ценой.



Крепость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.