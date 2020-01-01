Красотка (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.22020, Sweat
Драмы102 мин18+
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Сюжет
Польская драма о минусах популярности в соцсетях. Сильвиа Заяц – известный фитнес-блогер. Она радует подписчиц мотивирующими фото, полезными рецептами и онлайн-тренировками. Со стороны жизнь Сильвии кажется идеальной, но на деле обстоятельства складываются не так радужно. Однажды девушка в сердцах записывает видео, в котором откровенно рассказывает о своем одиночестве, нехватке любви и поддержки. Ролик становится вирусным, число подписчиков возрастает, но это не решает, а напротив, усугубляет проблемы Сильвии. Кроме того, ее начинают преследовать в оффлайне.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МфРежиссёр
Магнус
фон Хорн
- МКАктриса
Магдалена
Колесник
- ЮСАктёр
Юлиян
Свежевски
- АКАктриса
Александра
Конечна
- ЗЗАктёр
Збигнев
Замаховский
- ТОАктёр
Томаш
Орпиньский
- ЛЛАктёр
Лех
Лотоцкий
- МКАктриса
Магдалена
Кута
- ДБАктриса
Д�оминика
Бивнет
- КДАктриса
Катажина
Дзюрска
- ВФАктёр
Виктория
Филус
- МфСценарист
Магнус
фон Хорн
- ТДПродюсер
Том
Деркур
- ПДПродюсер
Петр
Дзецоль
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АГМонтажёр
Агнешка
Глиньская
- МДОператор
Михал
Дымек
- ПККомпозитор
Пётр
Курек