Красотка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Польская драма о минусах популярности в соцсетях. Сильвиа Заяц – известный фитнес-блогер. Она радует подписчиц мотивирующими фото, полезными рецептами и онлайн-тренировками. Со стороны жизнь Сильвии кажется идеальной, но на деле обстоятельства складываются не так радужно. Однажды девушка в сердцах записывает видео, в котором откровенно рассказывает о своем одиночестве, нехватке любви и поддержки. Ролик становится вирусным, число подписчиков возрастает, но это не решает, а напротив, усугубляет проблемы Сильвии. Кроме того, ее начинают преследовать в оффлайне.



Красотка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.