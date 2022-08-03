Красная Шапочка (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
7.32006, Red Riding Hood
Мюзикл, Приключения78 мин6+
О фильме
Как-то раз маленькая девочка по имени Красная Шапочка отправилась навестить свою бабушку. Дорога к бабушкиному дому пролегала через дремучий лес, в котором жил злой и голодный волк. Бабушка–йог, волк-скупердяй и дерзкая малышка в соблазнительных красных сапожках? И вы думали, что знаете сюжет сказки о Красной шапочке? Это совсем новая версия сказки...
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Режиссёр
Рэндал
Клайзер
- Актриса
Лэйни
Казан
- Актёр
Генри
Кавилл
- МТАктриса
Морган
Томпсон
- ССАктёр
Сэм
Стоун
- ДРАктёр
Дэниэл
Робак
- Актриса
Деби
Мейзар
- ДФАктёр
Джои
Фатон
- ДААктриса
Донзали
Абернати
- АБАктриса
Андреа
Бауэн
- МДАктриса
Мэри
Джо Кэтлетт
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- СОПродюсер
Стив
Остин
- ТЧХудожник
Тим
Чаппел
- ГХМонтажёр
Гарри
Хитнер
- ДСОператор
Дэвид
Стамп
- БРКомпозитор
Брюс
Робертс