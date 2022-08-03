Красная Шапочка (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Как-то раз маленькая девочка по имени Красная Шапочка отправилась навестить свою бабушку. Дорога к бабушкиному дому пролегала через дремучий лес, в котором жил злой и голодный волк. Бабушка–йог, волк-скупердяй и дерзкая малышка в соблазнительных красных сапожках? И вы думали, что знаете сюжет сказки о Красной шапочке? Это совсем новая версия сказки...

