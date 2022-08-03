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Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Absolutely Fabulous: The Movie
Комедия, Криминал87 мин18+

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О фильме

Эдина и Пэтси все еще источают гламур и блеск живя той красивой жизнью, к которой они так привыкли. Шоппинг, выпивохинг и клаббинг по всему Лондону, и в самых модных его частях. Обвиненные в инциденте на одном из модных показов, они оказываются в центре медийного шторма...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красиво жить не запретишь»