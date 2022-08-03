Красиво жить не запретишь (фильм, 2016) смотреть онлайн

Эдина и Пэтси все еще источают гламур и блеск живя той красивой жизнью, к которой они так привыкли. Шоппинг, выпивохинг и клаббинг по всему Лондону, и в самых модных его частях. Обвиненные в инциденте на одном из модных показов, они оказываются в центре медийного шторма...

