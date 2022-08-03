Нэт Купер, с юности уязвленный красотой Кристабель Эббот, через многие годы разлуки разыскивает свою возлюбленную. Кристабель все еще не замужем и поразительно хороша собой, но... неразлучна со своей весьма несимпатичной компаньонкой Джун Фиггс. Желая избавиться от Джун, Нэт подыскивает для нее бойфрендов, но наемные любовники отказываются иметь с ней дело даже за деньги. Нэт понимает: Джун нуждается в крутой перемене имиджа. Модная прическа, грамотный макияж, обновление гардероба — результат превзошел все ожидания. Когда Джун выбирается из своего кокона, Нэт осознает, что девушка его мечты, Кристабель — вовсе не красотка, а просто-напросто дурнушка... Теперь перед ним совсем другой гений красоты...

