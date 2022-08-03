Красавица и уродина (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.72007, The Hottie & the Nottie
Мелодрама, Комедия87 мин18+
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О фильме
Нэт Купер, с юности уязвленный красотой Кристабель Эббот, через многие годы разлуки разыскивает свою возлюбленную. Кристабель все еще не замужем и поразительно хороша собой, но... неразлучна со своей весьма несимпатичной компаньонкой Джун Фиггс. Желая избавиться от Джун, Нэт подыскивает для нее бойфрендов, но наемные любовники отказываются иметь с ней дело даже за деньги. Нэт понимает: Джун нуждается в крутой перемене имиджа. Модная прическа, грамотный макияж, обновление гардероба — результат превзошел все ожидания. Когда Джун выбирается из своего кокона, Нэт осознает, что девушка его мечты, Кристабель — вовсе не красотка, а просто-напросто дурнушка... Теперь перед ним совсем другой гений красоты...
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
2.0 IMDb
- ТПРежиссёр
Том
Путнэм
- ПХАктриса
Пэрис
Хилтон
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- КЛАктриса
Кристин
Лэйкин
- ЙУАктёр
Йохан
Урб
- ГУАктёр
Грег
Уилсон
- Актриса
Марианн
Мюллерлейл
- КФАктриса
Кэтрин
Фиоре
- СПАктёр
Скотт
Прендергаст
- МРАктёр
Морган
Руслер
- ХФСценарист
Хайди
Феррер
- ХРПродюсер
Хадил
Реда
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- ДММонтажёр
Джефф
Малмберг