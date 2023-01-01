Биография

Марианн Мюллерлейл — американская актриса. Родилась в Сент-Луисе 26 ноября 1948 года. Будущая актриса поступила в Университет Миннесоты. В 1972 году она подписала контракт с гастрольной компанией Shakespeare in the Streets. С ней Марианн объехала шесть штатов и Канаду, сыграла в 100 спектаклях и заработала свою первую тысячу долларов как актриса. В 1973 году, после получения степени магистра и заключения контракта с Meadow Brook Theater, она присоединилась к Actor's Equity — профсоюзу ее матери. На счету Марианн Мюллерлейл 200 кинопроектов, наиболее популярные из которых — драма «Вернись ко мне», фантастика «Путешествие Эллана Стрэйнжа», боевик «Зик и Лютер», мелодрамы «Улыбка, как у тебя», «Красавица и уродина», ужасы «Проклятие 2: Укус», «Жертва дьявола», триллер «Ночное наблюдение 3».