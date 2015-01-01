Костюмер (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Разговорная драма по пьесе Рональда Харвуда с Энтони Хопкинсом и Иэном Маккеленом — о пожилом актере и его верном костюмере, которые готовятся к постановке «Короля Лира» во время Второй мировой. Норман, преданный костюмер театрального артиста, которого все называют просто Сэр, намерен сделать все возможное, чтобы тот вновь оказался на сцене в очередном спектакле по Шекспиру. Вот только Сэр, и без того не самый приятный человек на свете, последнее время стал все больше погружаться в себя, демонстрируя симптомы деменции. Недавно он начал публично раздеваться и декламировать стихи прямо посреди улицы, а теперь пытается загримироваться для роли Отелло, хотя в этот вечер по расписанию стоит «Король Лир». Капризный актер даже отказывается выходить к зрителям, и Норману приходится смириться с тем, насколько нездоровыми стали их отношения. А пока за кулисами театра бушуют шекспировские страсти, снаружи воет военная тревога. Смотреть фильм «Костюмер» 2015 года онлайн можно в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Ричард
Эйр
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актриса
Ванесса
Кирби
- СЛАктриса
Сара
Ланкашир
- ЭФАктёр
Эдвард
Фокс
- ТБАктёр
Том
Брук
- ИКАктёр
Иэн
Коннингэм
- ДЭАктёр
Джон
Эштон
- ХБАктриса
Хелен
Брэдбери
- Сценарист
Ричард
Эйр
- РХСценарист
Рональд
Харвуд
- СХПродюсер
Сюзен
Харрисон
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МКХудожник
Марк
Кебби
- ЛУМонтажёр
Лесли
Уолкер
- БСОператор
Бен
Смитхард
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек