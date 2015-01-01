Костюмер (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Разговорная драма по пьесе Рональда Харвуда с Энтони Хопкинсом и Иэном Маккеленом — о пожилом актере и его верном костюмере, которые готовятся к постановке «Короля Лира» во время Второй мировой. Норман, преданный костюмер театрального артиста, которого все называют просто Сэр, намерен сделать все возможное, чтобы тот вновь оказался на сцене в очередном спектакле по Шекспиру. Вот только Сэр, и без того не самый приятный человек на свете, последнее время стал все больше погружаться в себя, демонстрируя симптомы деменции. Недавно он начал публично раздеваться и декламировать стихи прямо посреди улицы, а теперь пытается загримироваться для роли Отелло, хотя в этот вечер по расписанию стоит «Король Лир». Капризный актер даже отказывается выходить к зрителям, и Норману приходится смириться с тем, насколько нездоровыми стали их отношения. А пока за кулисами театра бушуют шекспировские страсти, снаружи воет военная тревога. Смотреть фильм «Костюмер» 2015 года онлайн можно в видеосервисе Wink.



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