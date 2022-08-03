Планета Кеплер находится на грани вымирания после вторжения землян, вырубивших чудесные леса, где росли магические деревья Кар-Лало, которые поддерживали баланс экосистемы. Друзья Джоно, Аксель и Гага отправляются на поиски семян Кар-Лало, по пути сражаясь с людьми и гигантскими роботами.

