Космическое приключение
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Космическое приключение

Космическое приключение (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, Kun ta: Fan zhuan xing qiu
Мультфильм, Фантастика86 мин6+

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О фильме

Планета Кеплер находится на грани вымирания после вторжения землян, вырубивших чудесные леса, где росли магические деревья Кар-Лало, которые поддерживали баланс экосистемы. Друзья Джоно, Аксель и Гага отправляются на поиски семян Кар-Лало, по пути сражаясь с людьми и гигантскими роботами.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Космическое приключение»