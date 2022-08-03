Космическое приключение (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, Kun ta: Fan zhuan xing qiu
Мультфильм, Фантастика86 мин6+
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О фильме
Планета Кеплер находится на грани вымирания после вторжения землян, вырубивших чудесные леса, где росли магические деревья Кар-Лало, которые поддерживали баланс экосистемы. Друзья Джоно, Аксель и Гага отправляются на поиски семян Кар-Лало, по пути сражаясь с людьми и гигантскими роботами.
СтранаКитай
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Ли
Лиань
- ЛЧАктёр
Ли
Чжэнсян
- ХХАктриса
Хун
Хайтянь
- ГИАктёр
Го
Ифэн
- ТДАктриса
Тао
Дянь
- ЧЦАктёр
Чжао
Цяньцзин
- ЛЧАктёр
Ли
Чуаньин
- ВСАктёр
Ван
Сяобин
- УЛАктёр
У
Лэй
- ХЦАктриса
Хань
Цзяоцзяо
- ЕЦАктриса
Е
Ци
- ЛЛСценарист
Ли
Лиань
- МХСценарист
Ма
Хуа
- ЛЛПродюсер
Ли
Лиань
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова