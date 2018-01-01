Wink
Детям
Космический пират Харлок
Актёры и съёмочная группа фильма «Космический пират Харлок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Космический пират Харлок»

Режиссёры

Синдзи Арамаки

Синдзи Арамаки

Shinji Aramaki
Режиссёр

Актёры

Сюн Огури

Сюн Огури

Shun Oguri
АктёрCaptain Harlock
Ю Аои

Ю Аои

Yu Aoi
АктрисаMiime
Аяно Фукуда

Аяно Фукуда

Ayano Fukuda
АктрисаTori-san
Арата Фурута

Арата Фурута

Arata Furuta
АктёрYattaran
Киёси Кобаяси

Киёси Кобаяси

Kiyoshi Kobayashi
АктёрRoujin
Харума Миура

Харума Миура

Haruma Miura
АктёрYama
Тосиюки Морикава

Тосиюки Морикава

Toshiyuki Morikawa
АктёрIsora
Тикао Оцука

Тикао Оцука

Chikao Otsuka
АктёрSoukan
Маая Сакамото

Маая Сакамото

Maaya Sakamoto
АктрисаNami
Миюки Савасиро

Миюки Савасиро

Miyuki Sawashiro
АктрисаKei

Сценаристы

Харутоси Фукуи

Харутоси Фукуи

Harutoshi Fukui
Сценарист
Рэидзи Мацумото

Рэидзи Мацумото

Reiji Matsumoto
Сценарист

Продюсеры

Джозеф Чоу

Джозеф Чоу

Joseph Chou
Продюсер
Ёси Икэдзава

Ёси Икэдзава

Yoshi Ikezawa
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Евгения Ваган

Евгения Ваган

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа

Композиторы

Тэцуя Такахаси

Тэцуя Такахаси

Tetsuya Takahashi
Композитор