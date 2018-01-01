Актёры и съёмочная группа фильма «Космический пират Харлок»

WinkДетямКосмический пират ХарлокАктёры и съёмочная группа фильма «Космический пират Харлок»
Режиссёры
Актёры
АктёрCaptain Harlock
Сюн ОгуриShun Oguri
АктрисаMiime
Ю АоиYu Aoi
АктрисаTori-san
Аяно ФукудаAyano Fukuda
АктёрYattaran
Арата ФурутаArata Furuta
АктёрRoujin
Киёси КобаясиKiyoshi Kobayashi
АктёрYama
Харума МиураHaruma Miura
АктёрIsora
Тосиюки МорикаваToshiyuki Morikawa
АктёрSoukan
Тикао ОцукаChikao Otsuka
АктрисаNami
Маая СакамотоMaaya Sakamoto
АктрисаKei