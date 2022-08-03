Космический пират Харлок (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Space Pirate Captain Harlock
Мультфильм, Аниме110 мин12+
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О фильме
Далекое будущее. Преступная корпорация Гайя стала злейшим врагом Земли, отобрав у людей все: свободу, дом, будущее… Казалось, что надежды на спасение нет… Но появился Он — космический пират Харлок, капитан призрачного корабля Аркадия. Беглец, готовый сражаться за Землю.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- САРежиссёр
Синдзи
Арамаки
- СОАктёр
Сюн
Огури
- Актриса
Ю
Аои
- АФАктриса
Аяно
Фукуда
- АФАктёр
Арата
Фурута
- ККАктёр
Киёси
Кобаяси
- ХМАктёр
Харума
Миура
- ТМАктёр
Тосиюки
Морикава
- ТОАктёр
Тикао
Оцука
- МСАктриса
Маая
Сакамото
- МСАктриса
Миюки
Савасиро
- ХФСценарист
Харутоси
Фукуи
- РМСценарист
Рэидзи
Мацумото
- ДЧПродюсер
Джозеф
Чоу
- ЁИПродюсер
Ёси
Икэдзава
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ТТКомпозитор
Тэцуя
Такахаси