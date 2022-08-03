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Космический пират Харлок

Космический пират Харлок (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Space Pirate Captain Harlock
Мультфильм, Аниме110 мин12+

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О фильме

Далекое будущее. Преступная корпорация Гайя стала злейшим врагом Земли, отобрав у людей все: свободу, дом, будущее… Казалось, что надежды на спасение нет… Но появился Он — космический пират Харлок, капитан призрачного корабля Аркадия. Беглец, готовый сражаться за Землю.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Космический пират Харлок»