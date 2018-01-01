Wink
Космический джем: Новое поколение
Актёры и съёмочная группа фильма «Космический джем: Новое поколение»

Режиссёры

Малкольм Д. Ли

Malcolm D. Lee
Режиссёр

Актёры

Леброн Джеймс

LeBron James
АктёрLeBron James
Дон Чидл

Don Cheadle
АктёрAl G. Rhythm
Седрик Джо

Cedric Joe
АктёрDom James
Крис Дэвис

Khris Davis
АктёрMalik
Сонекуа Мартин-Грин

Sonequa Martin-Green
АктрисаKamiyah James
Сейэйр Дж Райт

Ceyair J Wright
АктёрDarius James (в титрах: Ceyair J. Wright)
Харпер Ли Александр

Harper Leigh Alexander
АктрисаXosha James
Зоша Рокемор

Xosha Roquemore
АктрисаShanice James
Стивен Канколе

Stephen Kankole
АктёрYoung LeBron (13 years)
Джалин Холл

Jalyn Hall
АктёрYoung Malik (13 years)

Сценаристы

Леонардо Бенвенути

Leo Benvenuti
Сценарист
Стив Рудник

Steve Rudnick
Сценарист
Тимоти Харрис

Timothy Harris
Сценарист
Хершел Уайнгрод

Herschel Weingrod
Сценарист

Продюсеры

Райан Куглер

Ryan Coogler
Продюсер
Мэверик Картер

Maverick Carter
Продюсер
Леброн Джеймс

LeBron James
Продюсер
Дункан Хендерсон

Duncan Henderson
Продюсер

Актёры дубляжа

Леван Горозия

Актёр дубляжа
Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа
Андрей Янайт

Актёр дубляжа
Андрей Васильев

Актёр дубляжа
Юлия Чуракова

Актриса дубляжа

Художники

Клинт Уоллес

Clint Wallace
Художник
Мелисса Брюнинг

Melissa Bruning
Художница

Монтажёры

Боб Дюксе

Bob Ducsay
Монтажёр

Операторы

Сальваторе Тотино

Salvatore Totino
Оператор

Композиторы

Крис Бауэрс

Kris Bowers
Композитор