Космический джем: Новое поколение (фильм, 2021) смотреть онлайн

Искусственный интеллект, который годами трудится на студии Уорнер Бразерс, злится, что его заслуг никто не замечает. Обиженный алгоритм хочет отомстить и в его распоряжении вся цифровая вселенная кинокомпании. Всe, что когда-либо было создано с помощью компьютерных технологий, – от драконов из «Игры престолов» до Кинг-Конга и агентов из «Матрицы» – у него в руках. А еще ему удается отсканировать лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации и выкрутить их настройки на максимум. Противостоять цифровой команде мечты могут лишь Леброн Джеймс и опытные мультяшки.

