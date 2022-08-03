Космический джем: Новое поколение (фильм, 2021) смотреть онлайн

Космический джем: Новое поколение
Космический джем: Новое поколение
9.02021, Space Jam: A New Legacy
Мультфильм, Семейный110 мин6+

О фильме

Искусственный интеллект, который годами трудится на студии Уорнер Бразерс, злится, что его заслуг никто не замечает. Обиженный алгоритм хочет отомстить и в его распоряжении вся цифровая вселенная кинокомпании. Всe, что когда-либо было создано с помощью компьютерных технологий, – от драконов из «Игры престолов» до Кинг-Конга и агентов из «Матрицы» – у него в руках. А еще ему удается отсканировать лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации и выкрутить их настройки на максимум. Противостоять цифровой команде мечты могут лишь Леброн Джеймс и опытные мультяшки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

