Королева из Катве
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Королева из Катве

Королева из Катве (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.12016, Queen of Katwe
Драма119 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодая девушка из Уганды тренируется, чтобы стать чемпионкой мира по шахматам.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королева из Катве»