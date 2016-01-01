Королева из Катве (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.12016, Queen of Katwe
Драма119 мин12+
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О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МНРежиссёр
Мира
Наир
- МНАктриса
Мадина
Налванга
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- МКАктёр
Мартин
Кабанза
- ТКАктриса
Тэрин
Кйазе
- ИДАктёр
Иван
Джакобо
- НЛАктёр
Николас
Левескь
- РСАктёр
Рональд
Ссемаганда
- ИНАктёр
Итен
Назарио Лубега
- НВАктриса
Никита
Валигва
- ТКСценарист
Тим
Кроверс
- ЛДПродюсер
Лидия
Дин Пилчер
- ШБХудожник
Шэйн
Банс
- ЭРХудожница
Эмилия
Ру
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес