Королева из Катве
Актёры и съёмочная группа фильма «Королева из Катве»

Режиссёры

Мира Наир

Mira Nair
Режиссёр

Актёры

Мадина Налванга

Madina Nalwanga
АктрисаPhiona Mutesi
Дэвид Ойелоуо

David Oyelowo
АктёрRobert Katende
Лупита Нионго

Lupita Nyong'o
АктрисаNakku Harriet
Мартин Кабанза

Martin Kabanza
АктёрMugabi Brian
Тэрин Кйазе

Taryn Kyaze
АктрисаNight (в титрах: Taryn "Kay" Kyaze)
Иван Джакобо

Ivan Jacobo
АктёрYoung Richard
Николас Левескь

Nicolas Levesque
АктёрOlder Richard
Рональд Ссемаганда

Ronald Ssemaganda
АктёрIvan
Итен Назарио Лубега

Ethan Nazario Lubega
АктёрBenjamin
Никита Валигва

Nikita Waligwa
АктрисаGloria

Сценаристы

Тим Кроверс

Tim Crothers
Сценарист

Продюсеры

Лидия Дин Пилчер

Lydia Dean Pilcher
Продюсер

Художники

Шэйн Банс

Shane Bunce
Художник
Эмилия Ру

Emilia Roux
Художница

Монтажёры

Бэрри Александер Браун

Barry Alexander Brown
Монтажёр

Операторы

Шон Боббитт

Sean Bobbitt
Оператор

Композиторы

Алекс Хеффес

Alex Heffes
Композитор