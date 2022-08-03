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Король Сафари 3D

Король Сафари 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Khumba 3D
Мультфильм, Семейный81 мин18+

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О фильме

Зебра Кумба родился наполовину полосатым, а наполовину белым. А когда началась Великая Засуха, все решили, что в нем причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу. Отважная полуполосатая зебра отправляется в опасные и веселые приключения, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи…

Страна
ЮАР, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король Сафари 3D»