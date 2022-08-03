Король Сафари 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Khumba 3D
Мультфильм, Семейный81 мин18+
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О фильме
Зебра Кумба родился наполовину полосатым, а наполовину белым. А когда началась Великая Засуха, все решили, что в нем причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу. Отважная полуполосатая зебра отправляется в опасные и веселые приключения, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи…
СтранаЮАР, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДТАктёр
Джейк
Т. Остин
- АРАктёр
Адриан
Родс
- СРАктёр
Сэм
Ригел
- БПАктёр
Брайс
Папенбрук
- ДГАктёр
Девон
Грайе
- КТАктриса
Кэтрин
Тейт
- АПАктёр
Александр
Полински
- ГЭАктёр
Грег
Эллис
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ДРАктёр
Джои
Рихтер
- МдСценарист
Майк
де Сев
- Актёр дубляжа
Оскар
Кучера
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- БРКомпозитор
Брюс
Ретиф