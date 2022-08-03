Король Сафари 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

Зебра Кумба родился наполовину полосатым, а наполовину белым. А когда началась Великая Засуха, все решили, что в нем причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу. Отважная полуполосатая зебра отправляется в опасные и веселые приключения, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи…

