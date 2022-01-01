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Король-львенок (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Семейное роуд-муви о брате и сестре, которые помогают сбежавшему из клетки львенку вернуться домой в Африку. Мать 12-летней Инес умерла, отец практически не общается ни с ней, ни с ее старшим братом Александром. Однажды девочка находит в своей комнате львенка — зверь сбежал из заточения во время перевозки и теперь ему некуда идти. Инес жалеет маленького льва, ведь по телевизору вовсю идут новости о его поисках, и решает отвезти его на родину — в Африку. Однако Александр выкладывает фотографию львенка в социальные сети, и его пост тут же становится вирусным. Теперь им с сестрой и львенком, которого она назвала Королем, приходится бежать навстречу приключениям.
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СтранаФранция, Бельгия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Давид
Моро
- Актёр
Жерар
Дармон
- ЛЛАктриса
Лу
Ламбрехт
- ЛЛАктёр
Лео
Лорлеак
- ТдАктёр
Тибо
де Монталембер
- КБАктриса
Клементин
Баэр
- ААктёр
Артюс
- МБАктёр
Мариус
Бливе
- ЛБАктёр
Лоран
Бато
- ВДАктриса
Ванесса
Дэвид
- МКАктриса
Мари-Сона
Конде
- ДМСценарист
Давид
Моро
- ЗБСценарист
Зои
Брюно
- ЛБПродюсер
Лорен
Боден
- ЖАПродюсер
Жан-Батист
Андреа
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Карасиков
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- НЖАктриса дубляжа
Наталия
Живец
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дробитько