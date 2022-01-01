Король-львенок
Wink
Фильмы
Король-львенок
8.92022, King
Комедия, Приключения95 мин12+
Брат и сестра помогают сбежавшему из клетки львенку вернуться на родину. Семейное роуд-муви

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Король-львенок (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Семейное роуд-муви о брате и сестре, которые помогают сбежавшему из клетки львенку вернуться домой в Африку. Мать 12-летней Инес умерла, отец практически не общается ни с ней, ни с ее старшим братом Александром. Однажды девочка находит в своей комнате львенка — зверь сбежал из заточения во время перевозки и теперь ему некуда идти. Инес жалеет маленького льва, ведь по телевизору вовсю идут новости о его поисках, и решает отвезти его на родину — в Африку. Однако Александр выкладывает фотографию львенка в социальные сети, и его пост тут же становится вирусным. Теперь им с сестрой и львенком, которого она назвала Королем, приходится бежать навстречу приключениям.

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Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король-львенок»