Коп на драйве (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Динамичная комедия с элементами экшена о неуклюжем полицейском на страже французской справедливости. «Коп на драйве» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink с русской озвучкой.



Главный герой — застенчивый полицейский Райн. Однажды он узнает, что жить ему осталось всего месяц. Это переворачивает его мир с ног на голову — ведь теперь он готов пойти на все, чтобы прославиться и заодно завоевать сердце коллеги Стефани. Райн берется за опасные задания и выбирает самую сложную цель — поймать хитрого наркоторговца. Проблема в том, что Райн привык избегать конфликтов, а не бросаться в бой. Теперь ему предстоит испытать себя, выйти из зоны комфорта и узнать, на что он действительно способен.



А что если диагноз окажется ошибочным? Ответ — в фильме «Коп на драйве». Смотреть французскую комедию можно на Wink.



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