Коп на драйве (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Динамичная комедия с элементами экшена о неуклюжем полицейском на страже французской справедливости. «Коп на драйве» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink с русской озвучкой.
Главный герой — застенчивый полицейский Райн. Однажды он узнает, что жить ему осталось всего месяц. Это переворачивает его мир с ног на голову — ведь теперь он готов пойти на все, чтобы прославиться и заодно завоевать сердце коллеги Стефани. Райн берется за опасные задания и выбирает самую сложную цель — поймать хитрого наркоторговца. Проблема в том, что Райн привык избегать конфликтов, а не бросаться в бой. Теперь ему предстоит испытать себя, выйти из зоны комфорта и узнать, на что он действительно способен.
А что если диагноз окажется ошибочным? Ответ — в фильме «Коп на драйве». Смотреть французскую комедию можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ТБРежиссёр
Тарек
Будали
- ТБАктёр
Тарек
Будали
- Актёр
Филипп
Лашо
- ЖААктёр
Жюльен
Аррути
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- МШАктриса
Мари-Анн
Шазель
- Актриса
Рем
Кериси
- НМАктёр
Николя
Марье
- ШЛАктриса
Шанталь
Ладезу
- ПБАктёр
Пако
Бюиссо
- ТБСценарист
Тарек
Будали
- ПДСценарист
Пьер
Дудан
- ГБСценарист
Грегори
Бутбуль
- МФПродюсер
Марк
Фисцман
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ЭЛХудожница
Элоиза
Лекуантр де Винтер
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман