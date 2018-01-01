Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Контакт»

Режиссёры

Сергей Борчуков

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Орлов

Актёр
Ирина Лачина

Актриса
Алексей Горбунов

Актёр
Александр Анисимов

Актёр
Олег Леушин

Актёр
Евгений Крылов

Актёр
Алексей Андреев

Актёр
Олег Кныш

Актёр
Людмила Курепова

Актриса
Александр Синюков

Актёр

Сценаристы

Константин Сидоров

Сценарист
Вадим Шахнович

Сценарист

Художники

Алла Юрченкова

Художница

Монтажёры

Фуат Бикбулатов

Монтажёр

Операторы

Олег Тиняков

Оператор

Композиторы

Антон Ильин

Композитор