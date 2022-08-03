Экипаж космического корабля возвращается на землю. На спускаемом аппарате обнаружены значительные внешние повреждения не совместимые с жизнью космонавтов, но не смотря на это, они живы. Более того, ни на одном из них нет ни единой царапины. Все органы функционируют нормально. Единственная проблема, все они находятся в коме, и врачам не удаeтся вывести их из этого состояния. Кроме того, у них в крови обнаружено странное вещество, аналогов которому до сегодняшнего дня на земле не было. Об этом узнает Виктор — сам в прошлом космонавт, выгнанный из отряда, сейчас игрок, любитель казино и алкоголя.

