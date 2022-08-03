Контакт (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Контакт
Фантастика95 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Экипаж космического корабля возвращается на землю. На спускаемом аппарате обнаружены значительные внешние повреждения не совместимые с жизнью космонавтов, но не смотря на это, они живы. Более того, ни на одном из них нет ни единой царапины. Все органы функционируют нормально. Единственная проблема, все они находятся в коме, и врачам не удаeтся вывести их из этого состояния. Кроме того, у них в крови обнаружено странное вещество, аналогов которому до сегодняшнего дня на земле не было. Об этом узнает Виктор — сам в прошлом космонавт, выгнанный из отряда, сейчас игрок, любитель казино и алкоголя.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
- СБРежиссёр
Сергей
Борчуков
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- ИЛАктриса
Ирина
Лачина
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- АААктёр
Александр
Анисимов
- ОЛАктёр
Олег
Леушин
- Актёр
Евгений
Крылов
- АААктёр
Алексей
Андреев
- ОКАктёр
Олег
Кныш
- ЛКАктриса
Людмила
Курепова
- АСАктёр
Александр
Синюков
- КССценарист
Константин
Сидоров
- ВШСценарист
Вадим
Шахнович
- АЮХудожница
Алла
Юрченкова
- ФБМонтажёр
Фуат
Бикбулатов
- ОТОператор
Олег
Тиняков
- АИКомпозитор
Антон
Ильин