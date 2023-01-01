Конформист (фильм, 1970) смотреть онлайн

Сюжет

Законопослушным человеком хочет быть каждый, но если государство, в котором ты живешь, является преступным, то поневоле оборачивается преступлением и твое послушание. Такова цена конформизма, которую вынужден заплатить доктор Марчелло Клеричи, получающий от фашистских властей приказ отпра�виться во Францию, чтобы ликвидировать итальянского профессора-антифашиста.



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