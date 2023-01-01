Конформист (фильм, 1970) смотреть онлайн
1970, Il conformista
Драмы108 мин18+
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Сюжет
Законопослушным человеком хочет быть каждый, но если государство, в котором ты живешь, является преступным, то поневоле оборачивается преступлением и твое послушание. Такова цена конформизма, которую вынужден заплатить доктор Марчелло Клеричи, получающий от фашистских властей приказ отпра�виться во Францию, чтобы ликвидировать итальянского профессора-антифашиста.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ББРежиссёр
Бернардо
Бертолуччи
- ЖТАктёр
Жан-Луи
Трентиньян
- ССАктриса
Стефания
Сандрелли
- ЭТАктёр
Энцо
Тарашо
- ДСАктриса
Доминик
Санда
- ГМАктёр
Гастоне
Москин
- ФДАктёр
Фоско
Джакетти
- ХКАктёр
Хосе
Квальо
- ИСАктриса
Ивонн
Сансон
- МАктриса
Милли
- АМАктёр
Антонио
Маэстри
- ББСценарист
Бернардо
Бертолуччи
- ЛКСценарист
Ли
Крезель
- АМСценарист
Альберто
Моравиа
- ДБПродюсер
Джованни
Бертолуччи
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Надежда
Румянцева
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Попов
- ДСАктриса дубляжа
Данута
Столярская
- ЮПАктёр дубляжа
Юрий
Пузырёв
- ФСХудожник
Фердинандо
Скарфьотти
- ДМХудожница
Джитт
Магрини
- ФАМонтажёр
Франко
Аркалли
- ВСОператор
Витторио
Стораро
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю