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Конформист

Конформист (фильм, 1970) смотреть онлайн

1970, Il conformista
Драмы108 мин18+

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Сюжет

Законопослушным человеком хочет быть каждый, но если государство, в котором ты живешь, является преступным, то поневоле оборачивается преступлением и твое послушание. Такова цена конформизма, которую вынужден заплатить доктор Марчелло Клеричи, получающий от фашистских властей приказ отправиться во Францию, чтобы ликвидировать итальянского профессора-антифашиста.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конформист»

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