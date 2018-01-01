Wink
Ивонн Сансон
Ивонн Сансон

Ивонн Сансон

Yvonne Sanson

Карьера
Актриса
Дата рождения
29 августа 1925 г. (77 лет)
Дата смерти
23 июля 2003 г.

Фильмография

Актриса