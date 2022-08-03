Конец пути (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
После смерти жены Фрэнк собирается выполнить ее последнее пожелание – развеять ее прах над озером в родной Ирландии. Для Фрэнка это особенно непросто, ведь в путешествие ему предстоит отправиться вместе с сыном Шоном, с которым они уже долго не общались – тот как раз вышел из тюрьмы, где сидел за угон автомобиля. Сложностей добавляет Джул, автостоперша, которая привлекает внимание Шона.
СтранаВеликобритания, США, Ирландия, Исландия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb