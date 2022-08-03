Конец пути
Wink
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Конец пути
8.32019, End of Sentence
Драма, Приключения92 мин18+

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Конец пути (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

После смерти жены Фрэнк собирается выполнить ее последнее пожелание – развеять ее прах над озером в родной Ирландии. Для Фрэнка это особенно непросто, ведь в путешествие ему предстоит отправиться вместе с сыном Шоном, с которым они уже долго не общались – тот как раз вышел из тюрьмы, где сидел за угон автомобиля. Сложностей добавляет Джул, автостоперша, которая привлекает внимание Шона.

Страна
Великобритания, США, Ирландия, Исландия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb