Конец пути (фильм, 2019) смотреть онлайн

После смерти жены Фрэнк собирается выполнить ее последнее пожелание – развеять ее прах над озером в родной Ирландии. Для Фрэнка это особенно непросто, ведь в путешествие ему предстоит отправиться вместе с сыном Шоном, с которым они уже долго не общались – тот как раз вышел из тюрьмы, где сидел за угон автомобиля. Сложностей добавляет Джул, автостоперша, которая привлекает внимание Шона.

