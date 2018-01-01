Wink
Фильмы
Конец пути
Актёры и съёмочная группа фильма «Конец пути»

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец пути»

Актёры

Джон Хоукс

John Hawkes
АктёрFrank Fogle
Логан Лерман

Logan Lerman
АктёрSean Fogle
Сара Болгер

Sarah Bolger
АктрисаJewel
Андреа Ирвин

Andrea Irvine
АктрисаAnna Fogle
Оулавюр Дарри Оулафссон

Ólafur Darri Ólafsson
АктёрOfficer Stone
Дэнис Конуэй

Denis Conway
АктёрFather Tobin
Лалор Родди

Lalor Roddy
АктёрMurphy
Дэвид Грант Райт

David Grant Wright
АктёрMr Modine
Шон Махон

Sean Mahon
АктёрAndrew
Мэри МакЭвой

Mary McEvoy
АктрисаBrigid

Сценаристы

Майкл Армбрустер

Michael Armbruster
Сценарист

Монтажёры

Вальдис Оускарсдоуттир

Valdís Óskarsdóttir
Монтажёр