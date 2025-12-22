Великолепный детский фильм, поставленный по мотивам всеми любимой сказки П. Ершова. В тридесятом царстве жил-был царь. И задумал тот царь взять в жены девушку-красу. А чтобы заполучить ее, послал за ней Иванушку, крестьянского сына… А если не выполнит Иван царского задания, не сносить тогда ему головы. Тут-то и пришел на помощь к Иванушке сказочный Конек-Горбунок…

