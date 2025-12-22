Фильм Конек-Горбунок
1941, Конек-Горбунок
Фэнтези, Семейный6+
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О фильме
Великолепный детский фильм, поставленный по мотивам всеми любимой сказки П. Ершова. В тридесятом царстве жил-был царь. И задумал тот царь взять в жены девушку-красу. А чтобы заполучить ее, послал за ней Иванушку, крестьянского сына… А если не выполнит Иван царского задания, не сносить тогда ему головы. Тут-то и пришел на помощь к Иванушке сказочный Конек-Горбунок…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АРРежиссёр
Александр
Роу
- ПААктёр
Петр
Алейников
- МКАктриса
Марина
Ковалева
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- НГАктёр
Николай
Горлов
- ЛПАктёр
Лев
Потемкин
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- АЖАктёр
Александр
Жуков
- АТАктёр
Александр
Тимонтаев
- ВГАктёр
Вениамин
Гут
- НУАктриса
Н.
Урусова
- ВШСценарист
Владимир
Швейцер
- ПЕСценарист
Петр
Ершов
- ГХПродюсер
Г.
Харламов
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- ЛПКомпозитор
Леонид
Половинкин