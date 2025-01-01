Компаньон (фильм, 2025) смотреть онлайн

Айрис всегда считала, что лучший момент в её жизни — встреча с её нынешним парнем Джошем. Они вместе приезжают в шикарный особняк рядом с озером, где отдыхают его друзья. Компания весело проводит время, а на утро Джош ссылается на головную боль и настаивает, чтобы Айрис без него отправилась к озе�ру. То, что там происходит, и последующие события переворачивают мир девушки.



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