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Компаньон

Компаньон (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Companion
Фантастика, Триллер18+

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О фильме

Айрис всегда считала, что лучший момент в её жизни — встреча с её нынешним парнем Джошем. Они вместе приезжают в шикарный особняк рядом с озером, где отдыхают его друзья. Компания весело проводит время, а на утро Джош ссылается на головную боль и настаивает, чтобы Айрис без него отправилась к озеру. То, что там происходит, и последующие события переворачивают мир девушки.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Компаньон»