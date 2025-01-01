Компаньон (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Companion
Фантастика, Триллер18+
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О фильме
Айрис всегда считала, что лучший момент в её жизни — встреча с её нынешним парнем Джошем. Они вместе приезжают в шикарный особняк рядом с озером, где отдыхают его друзья. Компания весело проводит время, а на утро Джош ссылается на головную боль и настаивает, чтобы Айрис без него отправилась к озе�ру. То, что там происходит, и последующие события переворачивают мир девушки.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДХРежиссёр
Дрю
Хэнкок
- ДЯАктёр
Джабук
Янг-Уайт
- МДАктёр
Мэттью
Дж. МакКарти
- СТАктриса
Софи
Тэтчер
- Актёр
Харви
Гильен
- ММАктёр
Марк
Менчака
- ВФАктёр
Вуди
Фу
- Актёр
Руперт
Френд
- МСАктриса
Меган
Сури
- ДКАктёр
Джек
Куэйд
- ЛГАктёр
Лукас
Гейдж
- ДХСценарист
Дрю
Хэнкок
- ДЛПродюсер
Дж.Д.
Лифшиц
- Продюсер
Рой
Ли
- ЗКПродюсер
Зак
Креггер
- ВПХудожник
Ванесса
Портер
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- ХХКомпозитор
Хришикеш
Хирвай