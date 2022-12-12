Комедиант
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Комедиант

Комедиант (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Entertainment
Драма101 мин18+

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О фильме

Стареющий комик, давно не видевший родную дочь, решает вновь с ней сблизиться. Для ее поиска он отправляется в путешествие по юго-западу страны. В это же время мужчина понимает, что ему нужно сохранить и свою актерскую карьеру, а в ходе розыска он получает интересное предложение: ему нужно сыграть человека, который умрет. Будет ли эта роль прорывом, или же она станет для него последней?

Страна
США
Жанр
Драма
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Комедиант»