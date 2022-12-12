Стареющий комик, давно не видевший родную дочь, решает вновь с ней сблизиться. Для ее поиска он отправляется в путешествие по юго-западу страны. В это же время мужчина понимает, что ему нужно сохранить и свою актерскую карьеру, а в ходе розыска он получает интересное предложение: ему нужно сыграть человека, который умрет. Будет ли эта роль прорывом, или же она станет для него последней?

