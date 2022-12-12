Комедиант (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Entertainment
Драма101 мин18+
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О фильме
Стареющий комик, давно не видевший родную дочь, решает вновь с ней сблизиться. Для ее поиска он отправляется в путешествие по юго-западу страны. В это же время мужчина понимает, что ему нужно сохранить и свою актерскую карьеру, а в ходе розыска он получает интересное предложение: ему нужно сыграть человека, который умрет. Будет ли эта роль прорывом, или же она станет для него последней?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РАРежиссёр
Рик
Алверсон
- ГТАктёр
Грегг
Теркингтон
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Тай
Шеридан
- ЛВАктриса
Лотта
Вербек
- Актриса
Эми
Саймец
- Актёр
Майкл
Сера
- АЛАктриса
Аннабелла
Лвин
- КХАктёр
Крэйг
Холлэнд
- РАСценарист
Рик
Алверсон
- ГТСценарист
Грегг
Теркингтон
- Сценарист
Тим
Хайдекер
- РАПродюсер
Рик
Алверсон
- ПХПродюсер
Патрик
Хиблер
- АЛПродюсер
Алекс
Липшульц
- ЭУХудожница
Элизабет
Уорн
- РАМонтажёр
Рик
Алверсон
- МТМонтажёр
Майкл
Тейлор
- ЛАОператор
Лоренсо
Агерман
- РДКомпозитор
Роберт
Донне