Актёры и съёмочная группа фильма «Кома»
Актёры
АктрисаDr. Susan Wheeler (в титрах: Genevieve Bujold)
Женевьев БюжоGeneviève Bujold
АктёрDr. Mark Bellows
Майкл ДугласMichael Douglas
АктрисаMrs. Emerson
Элизабет ЭшлиElizabeth Ashley
АктёрDr. George
Рип ТорнRip Torn
АктёрDr. George Harris
Ричард УидмаркRichard Widmark
АктрисаNancy Greenly
Лоис ЧайлзLois Chiles
АктёрDr. Morelind (в титрах: Harry Rhodes)
Хари РодсHari Rhodes
АктёрComputer Technician
Гари БартонGary Barton
АктёрKelly
Фрэнк ДоунингFrank Downing
АктёрJim