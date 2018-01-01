Wink
Кома
Актёры и съёмочная группа фильма «Кома»

Режиссёры

Майкл Крайтон

Michael Crichton
Режиссёр

Актёры

Женевьев Бюжо

Geneviève Bujold
АктрисаDr. Susan Wheeler (в титрах: Genevieve Bujold)
Майкл Дуглас

Michael Douglas
АктёрDr. Mark Bellows
Элизабет Эшли

Elizabeth Ashley
АктрисаMrs. Emerson
Рип Торн

Rip Torn
АктёрDr. George
Ричард Уидмарк

Richard Widmark
АктёрDr. George Harris
Лоис Чайлз

Lois Chiles
АктрисаNancy Greenly
Хари Родс

Hari Rhodes
АктёрDr. Morelind (в титрах: Harry Rhodes)
Гари Бартон

Gary Barton
АктёрComputer Technician
Фрэнк Доунинг

Frank Downing
АктёрKelly
Ричард Дойл

Richard Doyle
АктёрJim

Сценаристы

Майкл Крайтон

Michael Crichton
Сценарист
Робин Кук

Robin Cook
Сценарист

Продюсеры

Мартин Эрлихман

Martin Erlichman
Продюсер

Художники

Рик Симпсон

Rick Simpson
Художник

Монтажёры

Дэвид Брезертон

David Bretherton
Монтажёр

Операторы

Виктор Дж. Кемпер

Victor J. Kemper
Оператор

Композиторы

Джерри Голдсмит

Jerry Goldsmith
Композитор