Кома (фильм, 1978) смотреть онлайн

После того как еe подруга во время простой операции неожиданно впала с кому, молодая врач Сьюзен Уилер выясняет, что это не единичный случай. Оказывается, в еe бостонской больнице здоровым пациентам подозрительно часто ставят диагноз «смерть мозга» на операционном столе. Доктор Уилер пытается разобраться в произошедшем и найти связь между всеми случаями, но главный анестезиолог не в восторге от еe рвения.

