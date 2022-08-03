Кома
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Кома

Кома (фильм, 1978) смотреть онлайн

1978, Coma
Детектив, Триллер108 мин12+

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О фильме

После того как еe подруга во время простой операции неожиданно впала с кому, молодая врач Сьюзен Уилер выясняет, что это не единичный случай. Оказывается, в еe бостонской больнице здоровым пациентам подозрительно часто ставят диагноз «смерть мозга» на операционном столе. Доктор Уилер пытается разобраться в произошедшем и найти связь между всеми случаями, но главный анестезиолог не в восторге от еe рвения.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb