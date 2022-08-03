Кома (фильм, 1978) смотреть онлайн
1978, Coma
Детектив, Триллер108 мин12+
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О фильме
После того как еe подруга во время простой операции неожиданно впала с кому, молодая врач Сьюзен Уилер выясняет, что это не единичный случай. Оказывается, в еe бостонской больнице здоровым пациентам подозрительно часто ставят диагноз «смерть мозга» на операционном столе. Доктор Уилер пытается разобраться в произошедшем и найти связь между всеми случаями, но главный анестезиолог не в восторге от еe рвения.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МКРежиссёр
Майкл
Крайтон
- ЖБАктриса
Женевьев
Бюжо
- Актёр
Майкл
Дуглас
- ЭЭАктриса
Элизабет
Эшли
- Актёр
Рип
Торн
- РУАктёр
Ричард
Уидмарк
- ЛЧАктриса
Лоис
Чайлз
- ХРАктёр
Хари
Родс
- ГБАктёр
Гари
Бартон
- ФДАктёр
Фрэнк
Доунинг
- РДАктёр
Ричард
Дойл
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- РКСценарист
Робин
Кук
- МЭПродюсер
Мартин
Эрлихман
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Брезертон
- ВДОператор
Виктор
Дж. Кемпер
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит