Коля, Оля и Архимед
Wink
Детям
Коля, Оля и Архимед

Коля, Оля и Архимед (фильм, 1972) смотреть онлайн

1972, Коля, Оля и Архимед
Мультфильм, Советские мультфильмы18 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В занимательной форме дается представление о законах Архимеда.

Коля, Оля и Архимед смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb