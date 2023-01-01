Коля, Оля и Архимед (фильм, 1972) смотреть онлайн
1972, Коля, Оля и Архимед
Мультфильм, Советские мультфильмы18 мин0+
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О фильме
В занимательной форме дается представление о законах Архимеда.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЮПРежиссёр
Юрий
Прытков
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- ЮААктёр
Юрий
Андреев
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актёр
Евгений
Весник
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- ЛЗСценарист
Леонид
Завальнюк
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- МДОператор
Михаил
Друян
- ЕПКомпозитор
Евгений
Птичкин