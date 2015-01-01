Колония Дигнидад (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Colonia
Драмы, Триллеры105 мин18+
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Сюжет
Журналист Даниэль похищен и после немыслимых пыток отправлен в колонию «Дигнидад». Здесь Даниэлю предстоит превратиться в раба и «материал» для бесчеловечных экспериментов. Но подвиги во имя любви совершают не только мужчины. Девушка Даниэля, отважная стюардесса Лена, решает спасти его.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФГРежиссёр
Флориан
Галленбергер
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- РКАктриса
Риченда
Кэри
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- ДВАктриса
Джинн
Вернер
- ДОАктёр
Джулиан
Овенден
- АЦАктёр
Август
Цирнер
- МВАктёр
Мартин
Вуттке
- НБАктёр
Николас
Барсофф
- ФГСценарист
Флориан
Галленбергер
- БХПродюсер
Беньямин
Херман
- НСПродюсер
Николас
Стейл
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- АЕАктёр дубляжа
Андрей
Егоров
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- КБОператор
Коля
Брандт
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес