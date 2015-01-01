Колония Дигнидад (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Журналист Даниэль похищен и после немыслимых пыток отправлен в колонию «Дигнидад». Здесь Даниэлю предстоит превратиться в раба и «материал» для бесчеловечных экспериментов. Но подвиги во имя любви совершают не только мужчины. Девушка Даниэля, отважная стюардесса Лена, решает спасти его.



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