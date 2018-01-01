Wink
Кокни против зомби
Актёры и съёмочная группа фильма «Кокни против зомби»

Режиссёры

Матиас Хёне

Matthias Hoene
Режиссёр

Актёры

Расмус Хардайкер

Rasmus Hardiker
АктёрTerry
Гарри Тредэвэй

Harry Treadaway
АктёрAndy
Мишель Райан

Michelle Ryan
АктрисаKaty
Эшли Томас

Ashley Thomas
АктёрMental Mickey
Джек Дулан

Jack Doolan
АктёрDavey Tuppence
Джорджия Кинг

Georgia King
АктрисаEmma
Тони Гарднер

Tony Gardner
АктёрClive
Алан Форд

Alan Ford
АктёрRay
Онор Блэкман

Honor Blackman
АктрисаPeggy
Тони Шелби

Tony Selby
АктёрDarryl

Сценаристы

Джеймс Моран

James Moran
Сценарист
Матиас Хёне

Matthias Hoene
Сценарист

Продюсеры

Джеймс Харрис

James Harris
Продюсер
Матиас Хёне

Matthias Hoene
Продюсер

Монтажёры

Джон Палмер

John Palmer
Монтажёр