WinkФильмыКокни против зомбиАктёры и съёмочная группа фильма «Кокни против зомби»
Актёры и съёмочная группа фильма «Кокни против зомби»
Режиссёры
Актёры
АктёрTerry
Расмус ХардайкерRasmus Hardiker
АктёрAndy
Гарри ТредэвэйHarry Treadaway
АктрисаKaty
Мишель РайанMichelle Ryan
АктёрMental Mickey
Эшли ТомасAshley Thomas
АктёрDavey Tuppence
Джек ДуланJack Doolan
АктрисаEmma
Джорджия КингGeorgia King
АктёрClive
Тони ГарднерTony Gardner
АктёрRay
Алан ФордAlan Ford
АктрисаPeggy
Онор БлэкманHonor Blackman
АктёрDarryl