Кокни против зомби (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.42012, Cockneys vs Zombies
Ужасы, Боевик84 мин18+
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О фильме
Строители находят древний склеп и выпускают в современный Лондон вирус, который превращает мирное население в ходячих плотоядных мертвецов. Два брата-бездельника с криминальными наклонностями, навестив любимого дедулю в доме престарелых, отправляются с бандой таких же неудачников грабить банк.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МХРежиссёр
Матиас
Хёне
- РХАктёр
Расмус
Хардайкер
- Актёр
Гарри
Тредэвэй
- МРАктриса
Мишель
Райан
- ЭТАктёр
Эшли
Томас
- ДДАктёр
Джек
Дулан
- ДКАктриса
Джорджия
Кинг
- ТГАктёр
Тони
Гарднер
- АФАктёр
Алан
Форд
- ОБАктриса
Онор
Блэкман
- ТШАктёр
Тони
Шелби
- ДМСценарист
Джеймс
Моран
- МХСценарист
Матиас
Хёне
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- МХПродюсер
Матиас
Хёне
- ДПМонтажёр
Джон
Палмер