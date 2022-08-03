Кокни против зомби (фильм, 2012) смотреть онлайн

Строители находят древний склеп и выпускают в современный Лондон вирус, который превращает мирное население в ходячих плотоядных мертвецов. Два брата-бездельника с криминальными наклонностями, навестив любимого дедулю в доме престарелых, отправляются с бандой таких же неудачников грабить банк.

