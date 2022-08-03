Кокни против зомби
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Кокни против зомби

Кокни против зомби (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.42012, Cockneys vs Zombies
Ужасы, Боевик84 мин18+

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О фильме

Строители находят древний склеп и выпускают в современный Лондон вирус, который превращает мирное население в ходячих плотоядных мертвецов. Два брата-бездельника с криминальными наклонностями, навестив любимого дедулю в доме престарелых, отправляются с бандой таких же неудачников грабить банк.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb