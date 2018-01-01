Wink
Коэффициент интеллекта
Актёры и съёмочная группа фильма «Коэффициент интеллекта»

Актёры и съёмочная группа фильма «Коэффициент интеллекта»

Режиссёры

Фред Скеписи

Fred Schepisi
Режиссёр

Актёры

Тим Роббинс

Tim Robbins
АктёрEd Walters
Мег Райан

Meg Ryan
АктрисаCatherine Boyd
Уолтер Мэттау

Walter Matthau
АктёрAlbert Einstein
Лу Джекоби

Lou Jacobi
АктёрKurt Gödel
Джин Сэкс

Gene Saks
АктёрBoris Podolsky
Джозеф Маэр

Joseph Maher
АктёрNathan Liebknecht
Стивен Фрай

Stephen Fry
АктёрJames Moreland
Тони Шэлуб

Tony Shalhoub
АктёрBob Rosetti
Фрэнк Уэйли

Frank Whaley
АктёрFrank
Чарльз Дёрнинг

Charles Durning
АктёрLouis Bamberger

Сценаристы

Майкл Лисон

Michael Leeson
Сценарист
Энди Брэкман

Andy Breckman
Сценарист

Продюсеры

Кэрол Баум

Carol Baum
Продюсер
Фред Скеписи

Fred Schepisi
Продюсер
Сэнди Гэллин

Sandy Gallin
Продюсер
Нил А. Мачлиз

Neil A. Machlis
Продюсер

Художники

Рут Майерс

Ruth Myers
Художница
Гретчен Рау

Gretchen Rau
Художница

Монтажёры

Джилл Билкок

Jill Bilcock
Монтажёр

Операторы

Иэн Бейкер

Ian Baker
Оператор

Композиторы

Джерри Голдсмит

Jerry Goldsmith
Композитор