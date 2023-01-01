Кое-что о Марте (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Решив круто изменить свою жизнь, очаровательная американка Марта бросила все и отправилась в Лондон, где ее угораздило в разное время познакомиться с каждым из троицы закадычных друзей: Дэниэлом, Фрэнком и Лоуренсом. Все трое влюбились в Марту, не подозревая, что теперь они — соперники. А когда тайна раскрылась, им пришлось и навыки английского бокса вспомнить, и услугами психоаналитика воспользоваться, и в многочисленных недоразумениях разбираться...



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