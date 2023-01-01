Кое-что о Марте
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Кое-что о Марте

Кое-что о Марте (фильм, 1998) смотреть онлайн

7.91998, Martha - Meet Frank, Daniel and Laurence
Мелодрамы, Комедии81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Решив круто изменить свою жизнь, очаровательная американка Марта бросила все и отправилась в Лондон, где ее угораздило в разное время познакомиться с каждым из троицы закадычных друзей: Дэниэлом, Фрэнком и Лоуренсом. Все трое влюбились в Марту, не подозревая, что теперь они — соперники. А когда тайна раскрылась, им пришлось и навыки английского бокса вспомнить, и услугами психоаналитика воспользоваться, и в многочисленных недоразумениях разбираться...

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb