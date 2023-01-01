Кое-что о Марте (фильм, 1998) смотреть онлайн
7.91998, Martha - Meet Frank, Daniel and Laurence
Мелодрамы, Комедии81 мин18+
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Сюжет
Решив круто изменить свою жизнь, очаровательная американка Марта бросила все и отправилась в Лондон, где ее угораздило в разное время познакомиться с каждым из троицы закадычных друзей: Дэниэлом, Фрэнком и Лоуренсом. Все трое влюбились в Марту, не подозревая, что теперь они — соперники. А когда тайна раскрылась, им пришлось и навыки английского бокса вспомнить, и услугами психоаналитика воспользоваться, и в многочисленных недоразумениях разбираться...
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- НХРежиссёр
Ник
Хэмм
- Актриса
Моника
Поттер
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актёр
Том
Холландер
- Актёр
Джозеф
Файнс
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- ДУАктриса
Дебора
Уэстон
- ЖПАктриса
Жан
Пирсон
- СОАктёр
Стив
О’Доннелл
- РКАктриса
Ребекка
Крэйг
- ПБАктёр
Пол
Бигли
- Сценарист
Питер
Морган
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- МБМонтажёр
Майкл
Брэдселл
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр