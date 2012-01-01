Кодовое имя: «Джеронимо» (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.22012, Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden
Боевики, Триллеры96 мин18+
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Сюжет
История о подразделении ВМС США — «Морские котики», которые убили Усаму бен Ладена в Пакистане в 2011 году. Фильм расскажет о том, как «котики» готовились к этой миссии, и об отважном ночном рейде на убежище бен Ладена.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Стокуэлл
- ПВРежиссёр
Полетт
Виктор-Лифтон
- Актёр
Кэм
Жиганде
- Актёр
Энсон
Маунт
- ФРАктёр
Фредди
Родригес
- Актёр
Иксзибит
- КРАктриса
Кэтлин
Робертсон
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- ЭКАктёр
Эдди
Кэй Томас
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- ДГАктриса
Дженни
Гэбриэлль
- Продюсер
Николя
Картье
- ТМПродюсер
Тони
Марк
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- ПАОператор
Питер
А. Холлэнд
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер