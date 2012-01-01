Кодовое имя: «Джеронимо»
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Кодовое имя: «Джеронимо»

Кодовое имя: «Джеронимо» (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.22012, Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden
Боевики, Триллеры96 мин18+

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Сюжет

История о подразделении ВМС США — «Морские котики», которые убили Усаму бен Ладена в Пакистане в 2011 году. Фильм расскажет о том, как «котики» готовились к этой миссии, и об отважном ночном рейде на убежище бен Ладена.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кодовое имя: «Джеронимо»»

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