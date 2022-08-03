Книга крови (фильм, 2008) смотреть онлайн

Фильм ужасов по одноименному рассказу культового хоррор-писателя Клайва Баркера. Мэри Флореску исследует паранормальные явления и пишет мистические новеллы. В поисках вдохновения она арендует дом, где была убита и освежевана юная девушка. Какие тайны скрывает омытый кровью особняк?

