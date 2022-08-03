Книга крови
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Книга крови

Книга крови (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Book of Blood
Ужасы, Детектив96 мин18+

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О фильме

Фильм ужасов по одноименному рассказу культового хоррор-писателя Клайва Баркера. Мэри Флореску исследует паранормальные явления и пишет мистические новеллы. В поисках вдохновения она арендует дом, где была убита и освежевана юная девушка. Какие тайны скрывает омытый кровью особняк?

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Книга крови»