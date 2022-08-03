Книга крови (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Book of Blood
Ужасы, Детектив96 мин18+
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О фильме
Фильм ужасов по одноименному рассказу культового хоррор-писателя Клайва Баркера. Мэри Флореску исследует паранормальные явления и пишет мистические новеллы. В поисках вдохновения она арендует дом, где была убита и освежевана юная девушка. Какие тайны скрывает омытый кровью особняк?
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Харрисон
- ДААктёр
Джонас
Армстронг
- СУАктриса
Софи
Уорд
- Актёр
Клайв
Расселл
- ПБАктёр
Пол
Блэр
- РААктриса
Романа
Аберкромби
- СБАктёр
Саймон
Бэмфорд
- ДБАктёр
Даг
Брэдли
- ГКАктриса
Гоуэн
Калдер
- ГКАктёр
Грэхэм
Колкухоун
- ММАктёр
Маркус
МакЛеод
- ДХСценарист
Джон
Харрисон
- КБСценарист
Клайв
Баркер
- ЛАПродюсер
Лаури
Апелиан
- КБПродюсер
Клайв
Баркер
- ДДПродюсер
Джо
Дэйли
- ММПродюсер
Мики
МакФерсон
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ГФКомпозитор
Гай
Фарли