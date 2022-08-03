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Клетка славы

Клетка славы (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Chavez Cage of Glory
Драма, Спортивный91 мин18+

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О фильме

Гектор Чавез попал в тяжелую ситуацию – его маленький сын тяжело болен и счета за его лечение все растут. Единственное, чем у него получается зарабатывать, это участие в боях без правил. С Гектором связываются и предлагают ему шанс осуществить его мечту – сразиться с чемпионом мира.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клетка славы»