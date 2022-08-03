Клетка славы (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Chavez Cage of Glory
Драма, Спортивный91 мин18+
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О фильме
Гектор Чавез попал в тяжелую ситуацию – его маленький сын тяжело болен и счета за его лечение все растут. Единственное, чем у него получается зарабатывать, это участие в боях без правил. С Гектором связываются и предлагают ему шанс осуществить его мечту – сразиться с чемпионом мира.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
3.8 IMDb
- ЭЭРежиссёр
Эктор
Эчаваррия
- ЭЭАктёр
Эктор
Эчаваррия
- Актёр
Дэнни
Трехо
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- ПКАктёр
Патрик
Килпатрик
- ХХАктёр
Хит
Херринг
- ДРАктёр
Джеймс
Руссо
- РМАктёр
Роберт
Миано
- СКАктриса
Сэди
Кац
- РФАктёр
Роб
Фуллер
- ДФАктёр
Джош
Фрилинг
- ППАктриса
Патрисия
Понсе де Леон
- ДТАктёр
Джон
Тэблер
- ТЛАктёр
Тревор
Лоуренс Янг
- СКАктёр
Скотт
Конте
- ССАктриса
Села
Скотт
- КТАктёр
Крис
Триана
- ТМАктёр
Трей
МакКерли
- ГПАктёр
Гэвин
Перри
- МЭАктёр
Майкл
Энтони Росас
- МБАктёр
Майк
Белтран
- КЛАктриса
Кристин
Лоренц
- ИЖАктриса
Иева
Жорж
- ДНАктриса
Джиллиан
Нельсон
- ЭБАктёр
Эверетт
Бут
- КДАктёр
Кристофер
Джек
- МААктёр
Макс
Ария
- РГАктёр
Росалио
Гарсиа
- УГАктёр
Уолтер
Грэй IV
- ДДАктёр
Дариус
Девонтэй Грин
- БРАктриса
Бруна
Рубио
- СШАктёр
Саагар
Шайх
- ПБАктёр
Пол
Брунел
- ДИАктёр
Дерек
Исли
- ЭДАктриса
Эрика
Джордан
- ДЛАктриса
Дженнифер
Либерман
- РМАктёр
Рик
Мансья
- ЭСАктриса
Элиша
Скорма
- МВАктёр
Марти
Вуд
- ЭЭСценарист
Эктор
Эчаваррия
- ДМПродюсер
Джоэль
М. Гонзалес
- ПКПродюсер
Патрик
Килпатрик
- ПМПродюсер
Паула
Морено
- ИГМонтажёр
Имон
Гленнон