Клеопатра (фильм, 1963) смотреть онлайн

Клеопатра, царица Египта: оскароносный фильм об одной из самых невероятных женщин в истории.



Она объединила в себе лучшие качества, которыми только может обладать императрица. Мудрость, логика, хитрость и уверенность сопровождают правительницу страны фараонов и пирамид на ее величественном пути к Риму. Клеопатре неважно, кто перед ней — Цезарь или Марк Антоний — ведь она способна вскружить голову любому и добиться желаемого одной лишь улыбкой. Ее жизнь не была простой, но правительница и правда добилась таких высот, что ее слава сквозь века дошла до наших дней.



Как сложилась судьба царицы, мечтавшей объединить две великие империи? Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Рекс Харрисон в культовой драме «Клеопатра» — фильм 1963 года ждет вас онлайн на Wink.

