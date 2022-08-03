Клеопатра
Wink
Фильмы
Клеопатра

Клеопатра (фильм, 1963) смотреть онлайн

9.51963, Cleopatra
Драма, Исторический233 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Клеопатра, царица Египта: оскароносный фильм об одной из самых невероятных женщин в истории.

Она объединила в себе лучшие качества, которыми только может обладать императрица. Мудрость, логика, хитрость и уверенность сопровождают правительницу страны фараонов и пирамид на ее величественном пути к Риму. Клеопатре неважно, кто перед ней — Цезарь или Марк Антоний — ведь она способна вскружить голову любому и добиться желаемого одной лишь улыбкой. Ее жизнь не была простой, но правительница и правда добилась таких высот, что ее слава сквозь века дошла до наших дней.

Как сложилась судьба царицы, мечтавшей объединить две великие империи? Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Рекс Харрисон в культовой драме «Клеопатра» — фильм 1963 года ждет вас онлайн на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
233 мин / 03:53

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клеопатра»