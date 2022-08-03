Клеопатра (фильм, 1963) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Клеопатра, царица Египта: оскароносный фильм об одной из самых невероятных женщин в истории.
Она объединила в себе лучшие качества, которыми только может обладать императрица. Мудрость, логика, хитрость и уверенность сопровождают правительницу страны фараонов и пирамид на ее величественном пути к Риму. Клеопатре неважно, кто перед ней — Цезарь или Марк Антоний — ведь она способна вскружить голову любому и добиться желаемого одной лишь улыбкой. Ее жизнь не была простой, но правительница и правда добилась таких высот, что ее слава сквозь века дошла до наших дней.
Как сложилась судьба царицы, мечтавшей объединить две великие империи? Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Рекс Харрисон в культовой драме «Клеопатра» — фильм 1963 года ждет вас онлайн на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время233 мин / 03:53
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джозеф
Лео Манкевич
- РМРежиссёр
Рубен
Мамулян
- Актриса
Элизабет
Тейлор
- РБАктёр
Ричард
Бёртон
- РХАктёр
Рекс
Харрисон
- ПБАктриса
Памела
Браун
- ДКАктёр
Джордж
Коул
- ХКАктёр
Хьюм
Кронин
- ЧДАктёр
Чезаре
Данова
- КХАктёр
Кеннет
Хейг
- ЭКАктёр
Эндрю
Кир
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- ДЛСценарист
Джозеф
Лео Манкевич
- РМСценарист
Рэналд
МакДагалл
- БХСценарист
Бен
Хект
- УУПродюсер
Уолтер
Уэнджер
- ПЛПродюсер
Питер
Леватес
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- ОГАктёр дубляжа
Олег
Голубицкий
- ЕЖАктёр дубляжа
Евгений
Жариков
- ХМХудожник
Хилъярд
М. Браун
- ВНХудожник
Витторио
Нино Новарезе
- РХудожница
Рени
- РМХудожник
Рэй
Мойер
- ДСМонтажёр
Дороти
Спенсер
- ЭУМонтажёр
Эльмо
Уильямс
- ДФМонтажёр
Дэррил
Ф. Занук
- ЛШОператор
Леон
Шэмрой
- ДХОператор
Джек
Хилдъярд
- АНКомпозитор
Алекс
Норт