Фильмы
Киты: Стражи планеты
Актёры и съёмочная группа фильма «Киты: Стражи планеты»

Режиссёры

Жан-Альбер Льевр

Jean-Albert Lièvre
Режиссёр

Актёры

Жан Дюжарден

Jean Dujardin
Актёр

Сценаристы

Жан-Альбер Льевр

Jean-Albert Lièvre
Сценарист

Продюсеры

Марк Дюжарден

Marc Dujardin
Продюсер
Жюльен Соль

Julien Seul
Продюсер
Мишель Меркт

Michel Merkt
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа