7.72023, Les gardiennes de la planète
Документальный78 мин6+
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Киты: Стражи планеты (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Огромное таинственное создание — горбатый кит — выбросился на берег. Зрителю предстоит узнать историю этих удивительных существ — обитателей мирового океана, а также отправиться в путешествие по неизведанным территориям и малоизвестному обществу китов с их невероятными способностями и богатой жизнью.
СтранаФранция
ЖанрДокументальный
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb