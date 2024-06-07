Киты: Стражи планеты (фильм, 2023) смотреть онлайн

Огромное таинственное создание — горбатый кит — выбросился на берег. Зрителю предстоит узнать историю этих удивительных существ — обитателей мирового океана, а также отправиться в путешествие по неизведанным территориям и малоизвестному обществу китов с их невероятными способностями и богатой жизнью.

