Киты: Стражи планеты
Wink
Фильмы
Киты: Стражи планеты
7.72023, Les gardiennes de la planète
Документальный78 мин6+

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Киты: Стражи планеты (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Огромное таинственное создание — горбатый кит — выбросился на берег. Зрителю предстоит узнать историю этих удивительных существ — обитателей мирового океана, а также отправиться в путешествие по неизведанным территориям и малоизвестному обществу китов с их невероятными способностями и богатой жизнью.

Страна
Франция
Жанр
Документальный
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb