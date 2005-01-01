Кирпич (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Brick
Детективы105 мин18+
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Сюжет
Брендан Фрай — молодой калифорниец, совсем не дурак и далеко не романтик, тем не менее, преуспевать в жизни у него не получается. Самое естественное для него состояние — быть аутсайдером. Его душевное равновесие нарушается, когда однажды его бывшая подружка Эмили внезапно появляется и тут же загадочно исчезает...
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- РДРежиссёр
Райан
Джонсон
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- НЗАктриса
Нора
Зеетнер
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- НФАктёр
Ной
Флайсс
- Актёр
Мэтью
О’Лири
- Актриса
Эмили
де Рэвин
- НСАктёр
Ноа
Сеган
- РРАктёр
Ричард
Раундтри
- МГАктриса
Миган
Гуд
- БДАктёр
Брайан
Дж. Уайт
- РДСценарист
Райан
Джонсон
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- МДПродюсер
Марк
Дж. Мэтис
- НДПродюсер
Норман
Дрейфусс
- МПХудожница
Мишель
Пош
- ШКХудожница
Шара
Кэспрэк
- РДМонтажёр
Райан
Джонсон
- СЙОператор
Стив
Йедлин
- НДКомпозитор
Нэйтан
Джонсон