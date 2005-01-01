Кирпич (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Брендан Фрай — молодой калифорниец, совсем не дурак и далеко не романтик, тем не менее, преуспевать в жизни у него не получается. Самое естественное для него состояние — быть аутсайдером. Его душевное равновесие нарушается, когда однажды его бывшая подружка Эмили внезапно появляется и тут же загадочно исчезает...





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