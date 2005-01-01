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Кирпич

Кирпич (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Brick
Детективы105 мин18+

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Сюжет

Брендан Фрай — молодой калифорниец, совсем не дурак и далеко не романтик, тем не менее, преуспевать в жизни у него не получается. Самое естественное для него состояние — быть аутсайдером. Его душевное равновесие нарушается, когда однажды его бывшая подружка Эмили внезапно появляется и тут же загадочно исчезает...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кирпич»

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