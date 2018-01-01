Wink
Фильмы
Кинотеатр кошмаров
Актёры и съёмочная группа фильма «Кинотеатр кошмаров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кинотеатр кошмаров»

Режиссёры

Алехандро Брюгес

Alejandro Brugués
Режиссёр
Джо Данте

Joe Dante
Режиссёр
Мик Гэррис

Mick Garris
Режиссёр
Рюхэй Китамура

Ryuhei Kitamura
Режиссёр

Актёры

Микки Рурк

Mickey Rourke
АктёрProjectionist (segment "The Projectionist")
Сара Элизабет Уизерс

Sarah Elizabeth Withers
АктрисаSamantha (segments "The Projectionist" & "The Thing in the Woods") (в титрах: Sarah Withers)
Фали Ракотохавана

Faly Rakotohavana
АктёрRiley (segments "The Projectionist" & "Dead")
Морис Бенард

Maurice Benard
АктёрFather Benedict (segments "The Projectionist" & "Mashit")
Элизабет Ризер

Elizabeth Reaser
АктрисаHelen (segments "The Projectionist" & "This Way to Egress")
Цара Малер

Zarah Mahler
АктрисаAnna (segments "The Projectionist" & "Mirari")
Марк Гроссман

Mark Grossman
АктёрDavid (segments "The Projectionist" & "Mirari")
Рене Мухика

Rene Mujica
АктёрAdditional Dialogue (segment "The Projectionist")
Кевин Фонтейн

Kevin Fonteyne
АктёрJason (segment "The Thing in the Woods")
Крис Уоррен

Chris Warren
АктёрMike (segment "The Thing in the Woods")

Сценаристы

Мик Гэррис

Mick Garris
Сценарист
Алехандро Брюгес

Alejandro Brugués
Сценарист
Ричард Кристиан Мэтисон

Richard Christian Matheson
Сценарист
Сандра Бесерриль

Sandra Becerril
Сценарист

Продюсеры

Марк Кантон

Mark Canton
Продюсер
Мик Гэррис

Mick Garris
Продюсер
Джо Руссо

Joe Russo
Продюсер
Кортни Соломон

Courtney Solomon
Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Георгиевский

Актёр дубляжа
Оксана Гринько

Актриса дубляжа
Павел Ли

Актёр дубляжа
Михаил Тишин

Актёр дубляжа
Светлана Третьякова

Актриса дубляжа

Художники

Меган Мантия

Megan Mantia
Художница
Меган Спац

Megan Spatz
Художница
Виктория О’Брайэн

Victoria O'Brien
Художница

Монтажёры

Майк Мендес

Mike Mendez
Монтажёр

Операторы

Эндрю Руссо

Andrew Russo
Оператор
Джо Уиллемс

Jo Willems
Оператор

Композиторы

Ричард Бэнд

Richard Band
Композитор
Альдо Шлаку

Aldo Shllaku
Композитор
Джей-Джи Тёруелл

J.G. Thirlwell
Композитор