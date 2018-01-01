Актёры и съёмочная группа фильма «Кинотеатр кошмаров»

WinkФильмыКинотеатр кошмаровАктёры и съёмочная группа фильма «Кинотеатр кошмаров»
Режиссёры
Актёры
АктёрProjectionist (segment "The Projectionist")
Микки РуркMickey Rourke
АктрисаSamantha (segments "The Projectionist" & "The Thing in the Woods") (в титрах: Sarah Withers)
Сара Элизабет УизерсSarah Elizabeth Withers
АктёрRiley (segments "The Projectionist" & "Dead")
Фали РакотохаванаFaly Rakotohavana
АктёрFather Benedict (segments "The Projectionist" & "Mashit")
Морис БенардMaurice Benard
АктрисаHelen (segments "The Projectionist" & "This Way to Egress")
Элизабет РизерElizabeth Reaser
АктрисаAnna (segments "The Projectionist" & "Mirari")
Цара МалерZarah Mahler
АктёрDavid (segments "The Projectionist" & "Mirari")
Марк ГроссманMark Grossman
АктёрAdditional Dialogue (segment "The Projectionist")
Рене МухикаRene Mujica
АктёрJason (segment "The Thing in the Woods")
Кевин ФонтейнKevin Fonteyne
АктёрMike (segment "The Thing in the Woods")