Кикбоксер 2: Дорога назад (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Мастер боевых искусств, преподающий детям, оказывается втянут в бой-реванш из-за брата. Продолжение культового фильма — без Жана-Клода Ван Дама, но с той же атмосферой боевиков 1980-х.



Дэвид Слоун — брат Курта Слоуна, знаменитого кикбоксера, которому удалось победить тайскую звезду этого сурового спорта по имени Тонг По. Дэвид совсем не мечтает участвовать в турнирах на ринге. Он дает уроки каратэ детям и доволен своим призванием. Однако именно ему Тонг По бросает вызов, чтобы вернуть себе имя после позорного поражения в бою с Куртом. Дэвид вынужден принять участие в жестоком реванше. Когда он получает тяжелую травму, за его восстановление берется искусный тайский учитель, когда-то тренировавший Курта. Дэвида ждет тяжелый бой с Тонг По за все несчастья, которые тот причинил и за память брата, погибшего от его рук. Движимый местью Слоун-младший во что бы то ни стало хочет утвердить за собой титул чемпиона.



Какой будет финальная схватка между двумя кикбоксерами, у которых личные счеты? Узнаете, если будете смотреть фильм «Кикбоксер 2: Дорога назад» 1991 года онлайн с Сашей Митчеллом, — вас ждет зрелищный бой и мощная драма героя на Wink.



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