Хвостатые пришельцы
Актёры и съёмочная группа фильма «Хвостатые пришельцы»

Режиссёры

Джейсон Мерфи

Jason Murphy
Режиссёр

Актёры

Майрон Донли

Myron Donley
АктёрMarvin Skerety
Райли Мэдисон Фуллер

Riley Madison Fuller
АктрисаCassie
Элайджа Грин

Elijah Green
АктёрSam
Криста Келли

Krista Kelley
АктрисаAvery
Мэтт Кинбэк

Matt Kinback
АктёрJohn
Кейтлин Барри

Caitlyn Barry
АктрисаArcee
Марк Дэниэл

Mark Daniel
АктёрHex
Джо Годет

Joe Gaudet
АктёрCaptain Ace Bedlock
Джонатан Ли Айверсон

Johnathan Lee Iverson
АктёрAgent Dawes
Дон Ларсон

Don Larson
АктёрFarmer Anderson

Сценаристы

Энтони Стивен Джордано

Anthony Steven Giordano
Сценарист

Продюсеры

Кенни Бомонт

Kenny Beaumont
Продюсер
Марк Бут

Mark Boot
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Алиса Ефименко

Актриса дубляжа
Леон Автаев

Актёр дубляжа
Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа

Композиторы

Бен Уорли

Ben Worley
Композитор