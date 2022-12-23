Хвостатые мстители (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.12019, Wonder Dogs
Мультфильм73 мин0+
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О фильме
Фантастическое приключение собак-спецагентов, стремящихся предотвратить кошачий план по уничтожению всех костей во вселенной. Коварный кот-профессор Умелый Коготок готовит страшную катастрофу. Вместе со своим помощником, французским бульдогом Минимозгом, который уверен, что он на самом деле тоже кот, профессор задумал избавить мир от косточек, тем самым ослабив весь собачий род. Противостоять им берется капитан Пушок и два непутевых агента Апорт и Слюнтяй, которые уже давно мечтают только об отдыхе. Получится ли у них остановить врага, расскажет мультфильм «Хвостатые мстители» (2019) — смотрите его онлайн в видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
2.1 IMDb
- ХКАктёр
Хоаким
Круз
- ЛПАктёр
Лука
Пилар
- СПАктёр
Сэм
Питт
- ДСАктёр
Дэйв
Солтура
- ТФАктёр
Томас
Фрили
- ТБАктёр
Тимоти
Бенфилд
- КПАктёр
Келси
Пэйнтер
- СХАктёр
Саймон
Хилл
- ДКАктёр
Джонатан
Карли
- МРАктриса
Марша
Римс
- БФСценарист
БиСи
Фортин
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных