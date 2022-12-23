Фантастическое приключение собак-спецагентов, стремящихся предотвратить кошачий план по уничтожению всех костей во вселенной. Коварный кот-профессор Умелый Коготок готовит страшную катастрофу. Вместе со своим помощником, французским бульдогом Минимозгом, который уверен, что он на самом деле тоже кот, профессор задумал избавить мир от косточек, тем самым ослабив весь собачий род. Противостоять им берется капитан Пушок и два непутевых агента Апорт и Слюнтяй, которые уже давно мечтают только об отдыхе. Получится ли у них остановить врага, расскажет мультфильм «Хвостатые мстители» (2019) — смотрите его онлайн в видеосервисе Wink.

