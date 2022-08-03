Wink
Фильмы
Хулиган

Хулиган (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Hellion
Драма94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Отца двух мальчиков Холлиса лишают родительских прав, забрав младшего сына. Старший сын Джейкоб, увлекающийся гонками, восстает против отца. Страстно одержимый только двумя вещами: выиграть чемпионат по мотокроссу и вернуть младшего брата домой, Джейкоб не остановится ни перед чем…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хулиган»