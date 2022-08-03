Хулиган (фильм, 2014) смотреть онлайн

Отца двух мальчиков Холлиса лишают родительских прав, забрав младшего сына. Старший сын Джейкоб, увлекающийся гонками, восстает против отца. Страстно одержимый только двумя вещами: выиграть чемпионат по мотокроссу и вернуть младшего брата домой, Джейкоб не остановится ни перед чем…

