Хулиган (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Hellion
Драма94 мин18+
О фильме
Отца двух мальчиков Холлиса лишают родительских прав, забрав младшего сына. Старший сын Джейкоб, увлекающийся гонками, восстает против отца. Страстно одержимый только двумя вещами: выиграть чемпионат по мотокроссу и вернуть младшего брата домой, Джейкоб не остановится ни перед чем…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ККРежиссёр
Кэт
Кэндлер
- АПАктёр
Аарон
Пол
- Актриса
Джульетт
Льюис
- ДУАктёр
Джош
Уиггинс
- ДГАктёр
Дек
Гарнер
- ДСАктёр
Далтон
Саттон
- КОАктёр
Кэмрон
Оуэнс
- ДКАктёр
Дилан
Коул
- ДМАктёр
Джонни
Марс
- УРАктёр
Уолт
Робертс
- АДАктриса
Аннали
Джеффрис
- ККСценарист
Кэт
Кэндлер
- ДДПродюсер
Джонатан
Даффи
- КУПродюсер
Келли
Уильямс
- ДБПродюсер
Дженис
Бирд
- ТБПродюсер
Тэннер
Бирд
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДШХудожник
Дастин
Шрофф
- АБХудожница
Аннелль
Бродо
- БПОператор
Бретт
Павлак
- КХКомпозитор
Кертис
Хит