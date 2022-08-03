Худеющий
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Худеющий

Худеющий (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.41996, Thinner
Ужасы, Фэнтези89 мин18+

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О фильме

Адвокат Билли Хэллек, сбивший машиной цыганку, оправдывается перед судом благодаря своим связям. Но всех этих людей настигает суровая кара — страшные заклятия, превратившие жизнь каждого из них в особенный кошмар.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Худеющий»