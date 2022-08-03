Худеющий (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.41996, Thinner
Ужасы, Фэнтези89 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ТХРежиссёр
Том
Холланд
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- ЛДАктриса
Люсинда
Дженни
- Актриса
Бетани
Джои Ленц
- ТУАктёр
Тайм
Уинтерс
- ХЭАктёр
Ховард
Эрскин
- ДМАктёр
Джо
Мантенья
- ТГАктёр
Терренс
Гэрми
- РЮАктёр
Рэнди
Юргенсен
- ДУАктёр
Джефф
Уэр
- АШАктриса
Антонетт
Шварцберг
- Актёр
Майкл
Константин
- КВАктриса
Кари
Вурер
- Актёр
Дэниэл
фон Барген
- ДХАктёр
Джон
Хортон
- ТКАктёр
Теренс
Кэва
- ТХСценарист
Том
Холланд
- Сценарист
Стивен
Кинг
- МГПродюсер
Митчелл
Галин
- РППродюсер
Ричард
П. Рубинштейн
- ЭГПродюсер
Эндрю
Голов
- РЮПродюсер
Рэнди
Юргенсен
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- МЛМонтажёр
Марк
Лауб
- КВОператор
Кис
Ван Оострум
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт