Хроники хищных городов (фильм, 2018) смотреть онлайн

Фильм «Хроники хищных городов» 2018 года — приключенческий фэнтези-боевик, который переносит зрителя в постапокалиптическое будущее, где города больше не стоят на месте.



После войны, разрушившей цивилизацию, мегаполисы поднялись на гигантские колеса или гусеницы и теперь охотятся друг на друга, поглощая меньшие города ради выживания. Один из таких движущихся гигантов — Лондон, власть в котором в результате переворота захватил Таддеус Валентайн. Его цель — подчинить себе разрушенную Землю. Но на пути безжалостного правителя встает Эстер Шоу — девушка-беглянка с шрамом на лице. Вместе с молодым историком Томом Нэтсуорти она бросает вызов целому миру.



Режиссер Кристиан Риверс, ученик Питера Джексона, создал зрелищную притчу о прогрессе, который пожирает сам себя. Критики отмечают, что впечатляющий визуал — самая сильная сторона фильма «Хроники хищных городов». Смотреть его будет интересно как ценителям кино о постапокалипсисе, так и любителям фантастических драм.

